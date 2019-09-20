Sanatçılı, yazarlı 'ekonomi' davası bugün görüldü

BDDK'nın ekonomik kriz ve döviz haberleri üzerine açtığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma 17 Ocak'a ertelendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'ekonomik kriz ve döviz' haberleriyle ilgili olarak onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sadece haberleri yapanları değil, aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş ve Orhan Aydın gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 50’ye yakın sanatçı ve yazarları bu haberler hakkında yorum yaptıkları için davaya dahil edildi.

SPK da eş zamanlı yaptığı açıklamada 'yalan ve yanlış haberlerle ekonomik ve finansal sisteme duyulan güvenin zedelenmesi' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma 17 Ocak'a ertelendi.

SÖNMEZ: SİYASİ BİR DAVA

Mustafa Sönmez savunmasında söz konusu tweetleri ifade özgürlüğü kapsamında attığını, davanın politik bir dava olduğunu, ekonomi medyasını, muhalifleri sindirmek ve korkutmak için bu davanın açıldığını söyledi. SPK ve BDDK'nın araç olarak kullanıldığını ekleyen Sönmez, hukuken bu hususun aykırı olduğunu aktardı ve SPK ve BDDK hakkında suç duyurusunda bulundu.

ORHAN AYDIN: KARA KOMEDİ SÜRSÜN İSTENİYOR

Turnede olduğu için duruşmaya katılamayan sanatçı Orhan Aydın sosyal medya hesabından şunları paylaştı: