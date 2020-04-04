Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in cenazesine polis saldırısı

Grup Yorum üyesi Helin Bölek için yapılmak istenen cenaze töreni polisler tarafından engellendi. Cenaze aracı şoförünün yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ölüm orucunun 288’inci gününde yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek için yapılmak istenen cenaze töreni polis engeline takıldı. Bölek’in Sarıyer Armutlu Mahallesi’ndeki "Direniş Evi"nde bulunan cenazesi, sabah erken saatlerde Okmeydanı Cemevi’ne getirilmek üzere cenaze aracıyla yola çıkarıldı. Ancak cenaze aracının önü Nurtepe Kavşağı’nda polisler tarafından kesildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Silahtarağa Caddesi üzerinde durdurulan cenaze aracının şoförü ile Helin Bölek’in ailesini taşıyan servis aracının şoförü gözaltına alındı. Polisler, cenazenin Cem Evine götürülmeden doğrudan Feriköy Mezarlığı’nda defnedilmesini istedi. Aile ve avukatları ise, cenazelerini önce Okmeydanı Cemevi’ne götürmek istediklerini belirttiler.

Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi ve Cemevi’ne giden yollar ise, polis tarafından sabah saatlerinde kapatıldı. Cemevi önünde bir araya gelen kalabalık, Grup Yorum şarkılarını seslendirerek “Türküler susmaz, halaylar sürer” sloganları attı.

Bir süre sonra Feriköy Mezarlığı’na doğru yürüyüşe geçen kitlenin önü polisler tarafından kesildi. Bu duruma tepki olarak ise oturma eylemine başlandı. Eylemine müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yeniden Cemevi önünde toplanan kitlenin buradaki bekleyişi devam ederken, Bölek’in cenazesi polis tarafından Feriköy Mezarlığı’na doğru yola çıkarıldı. Mezarlıkta, seyyar gasilhanede yıkananan Bölek'in cenazesi daha sonra toprağa verilecek.

Halkın Hukuk Bürosu ise, yaşananlarla ilgili Twiter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Feriköy mezarlığının üst girişinde cenazeyi defnetmek için mezarlığa girmeyi bekleyenleri "hiçbir yasal dayanak olmaksızın, gayrimeşru şekilde" uzaklaştırma hazırlığı yapıyorlar."