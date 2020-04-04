Grup Yorum üyesi gözaltına alındı

Grup Yorum üzerindeki baskıların son bulması talebiyle ölüm orucuna başlayan ve eyleminin 288. günüde yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in cenazesinin kaldırılacağı Okmeydanı’nda giriş-çıkışların denetimi sırasında gelenlerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Grup Yorum Meral Hır'ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Grup Yorum üyesi Meral Hır, İdil Kültür Merkezi önünde gözaltına alındı. Meral Hır derhal serbest bırakılsın!#HelinBölek Ölümsüzdür!
Tüm halkımızı Okmeydanı'na, Helin'imizi sahiplenmeye çağırıyoruz pic.twitter.com/EGGFKJwQos
— Grup Yorum (@Grup_YORUM) April 4, 2020