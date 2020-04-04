Grup Yorum üyesi gözaltına alındı

Grup Yorum üyesi Meral Hır gözaltına alındı.
Cumartesi, 04 Nisan 2020 11:37

Grup Yorum üzerindeki baskıların son bulması talebiyle ölüm orucuna başlayan ve eyleminin 288. günüde yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in cenazesinin kaldırılacağı Okmeydanı’nda giriş-çıkışların denetimi sırasında gelenlerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Grup Yorum Meral Hır'ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

 

 

 