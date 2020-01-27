Cahit Berkay’dan soL’a açıklama: ‘Ne görüşüm değişti, ne duruşum’

Sabah gazetesinin geleneksel 'solcu ünlü' söyleşilerinin sonuncusunun konuğu Cahit Berkay’dı. Berkay soL’a işin aslını anlattı…

AKP yandaşı Sabah gazetesinin Tuğba Kalçık imzasıyla iki yıldır sürdürdüğü "ünlü" röportajları serisinin son konuğu Cahit Berkay’dı.

Sabah gazetesi Berkay’dan aldığı kısa bir demeci taklalar attırarak AKP iktidarına bir güzellemeye döndürmeye çalışmıştı.

soL bu söyleşi görünümlü “ağa solcu aydın düşürme oyunu”nu “Yakıştı mı Cahit abi!” başlığıyla haber yaptı. Haber üzerine Cahit Berkay sol’a bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Sevgili Arkadaşlar,

Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekine verdiğim röportajın ardından gündem olmuşum. Öncelikle beni eleştirenlere de savunanlara da teşekkür ediyorum. Bana kıymet gösteriyorsunuz ki bir şeyler yazma ihtiyacı hissetmişsiniz.

Benim açımdan bu röportajın daha önce yaptığım yüzlerce mülakattan bir farkı yok. 2020, profesyonel müzik hayatımın 55. yılı. Bu münasebetle geçtiğimiz hafta özel bir konser gerçekleştirdik. Konserin provaları uzayınca bekleyen röportajları 20’şer dakika içinde apar topar yapmak durumunda kaldım. Hızlıca bitsin diye bazı şeyleri eksik söylemiş olabilirim.

73 yaşındayım. Bu yaşa kadar ne hayat görüşüm değişti ne de duruşum. Bundan sonra da değişmez.

Sevgiyle kalın...”

