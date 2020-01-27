Yakıştı mı Cahit abi! : Alanson, Ümit, Levent, Ortaçgil, Köroğlu, Saltık...

AKP'nin gazetesi Sabah'a konuşan isimler arasına Cahit Berkay da eklendi. Tuğba Kalçık'ın tuzaklarından kaçmaya çalışan Berkay'ın sözleri AKP Türkiyesi'ne onay veriyormuş gibi yayınlandı.

AKP yandaşı Sabah gazetesinin iki yıldır sürdürdüğü "ünlü" röportajları serisine şimdi de Cahit Berkay eklendi.

24 Haziran seçimlerinin ardından Mazhar Alanson, Ahmet Ümit, Haluk Levent, Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu, Hasan Saltık, Şükrü Erbaş, Tunç Başaran, Timur Selçuk, İlhan Şeşen gibi isimlerin ardından Berkay da Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan isimlerden biri oldu.

"Cahit Berkay: Emperyalistler bizimle uğraşıyor farkında ol Türkiye" başlığıyla yayımlanan röportajdan bir bölüm şöyle:

Sol dünya görüşüne sahip bir müzisyensiniz ama her kesimden insan bestelerinizi büyük bir ilgiyle takip ediyor...

Sevgi üzerine besteler yaptım hep. Sevginin sağı solu olmaz. Müziğimle barışı, insan, ülke, doğa sevgisini anlattım. Özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Dışarıdan Türkiye ile uğraşmasalar burası dünyanın en güzel ülkesi olur. Emperyalist güçler yıllardır Türkiye ile uğraştı, uğraşmaya devam ediyor. Bunun farkında olalım. Ortadoğu gibi zorlu topraklar var yanımızda. Savaştan kaçanları ülkemize aldık. Onlar için milyar dolarlar harcadık. Avrupa "Size para vereceğiz" dedi, onu da yapmadı, kapıları kapattı. Türkiye tek başına mücadele ediyor.