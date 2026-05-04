Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: 75 milyon lira ve kokain yanıtı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 04.05.2026 , 17:00
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yolsuzluk soruşturması kapsamında dün yeniden tutuklanırken, ifadesi ortaya çıktı.
Zuhal Böcek, savcılık ifadesinde eşi Gökhan Böcek'in ne iş yaptığını, gelir kaynaklarının neler olduğunu bilmediğini söyledi.
NTV’nin haberine göre Zuhal Böcek, telefonunda daha önce yapılan incelemede tespit edilen, eşine yönelik "yüzde 10'la geçinen ezik" şeklindeki sözü dayılarıyla hissedar oldukları arsada yüzde 10'luk fark konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklardan kaynaklı söylediğini, eşinin belediyede ihale süreçlerini takip edip etmediğini, belediyeye iş yapan müteahhitlerden yüzde 10 civarında pay alıp almadığını bilmediğini söyledi.
Zuhal Böcek'e, eşiyle mesajlaşması sırasında kullandığı, "Z.'ye akladığın 75 milyon açıkla. Her şeyin ekran görüntüsü var. Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar, bekle sen” ifadesi de soruldu.
Böcek, “Gökhan'ı korkutmak için bu mesajları attım. Uyuşturucu taşıdığını ya da kullandığını görmedim. F.S., Gökhan'ın yakın arkadaşıdır. Nikah şahidimizdir. Gökhan zaman zaman Furkan'ın kredi kartlarını kullanırdı. Operasyon olunca F.S.'nin zarar görebileceğini düşündüğünden korkmuştu. Mesajlar buna ilişkindir. Gökhan'ın F.S.'ye ne kadar borcu olduğunu bilmiyorum. Gökhan'dan bir şey istemedim. Korkuteli ve Söğüt'ten aldığını söylediği yerleri bilmiyorum. Gökhan sürekli yalan söylerdi. Bu nedenle de kendisine itibar etmezdim” dedi.
Zuhal Böcek, ifadesinde şu ifadeleri kullandı.
"Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili olarak 'Antalya'da parayla aday olduğuna' ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum. Ancak bunlara ilişkin somut bir bilgim ya da duyumum yoktur. Bu konuda Gökhan da bana bir şey söylemedi. Mesajlarım ortadadır. Gökhan'ın yaptığı şeyleri anlatacağımı mesajlarda da kendisine söyledim. Bu konuda bir bilgim olsaydı mesajlarda bunu da Gökhan'a söylerdim. Benim ve yakınlarımın üzerine kayıtlı araç ve taşınmazlarla ilgili samimi beyanda bulundum, kaynağını söyledim. Mal varlığı değerlerini aklama suçlamasını kabul etmiyorum.”
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.