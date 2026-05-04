Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: 75 milyon lira ve kokain yanıtı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yolsuzluk soruşturması kapsamında dün yeniden tutuklanırken, ifadesi ortaya çıktı.

Zuhal Böcek, savcılık ifadesinde eşi Gökhan Böcek'in ne iş yaptığını, gelir kaynaklarının neler olduğunu bilmediğini söyledi.

NTV’nin haberine göre Zuhal Böcek, telefonunda daha önce yapılan incelemede tespit edilen, eşine yönelik "yüzde 10'la geçinen ezik" şeklindeki sözü dayılarıyla hissedar oldukları arsada yüzde 10'luk fark konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklardan kaynaklı söylediğini, eşinin belediyede ihale süreçlerini takip edip etmediğini, belediyeye iş yapan müteahhitlerden yüzde 10 civarında pay alıp almadığını bilmediğini söyledi.



Zuhal Böcek'e, eşiyle mesajlaşması sırasında kullandığı, "Z.'ye akladığın 75 milyon açıkla. Her şeyin ekran görüntüsü var. Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar, bekle sen” ifadesi de soruldu.



Böcek, “Gökhan'ı korkutmak için bu mesajları attım. Uyuşturucu taşıdığını ya da kullandığını görmedim. F.S., Gökhan'ın yakın arkadaşıdır. Nikah şahidimizdir. Gökhan zaman zaman Furkan'ın kredi kartlarını kullanırdı. Operasyon olunca F.S.'nin zarar görebileceğini düşündüğünden korkmuştu. Mesajlar buna ilişkindir. Gökhan'ın F.S.'ye ne kadar borcu olduğunu bilmiyorum. Gökhan'dan bir şey istemedim. Korkuteli ve Söğüt'ten aldığını söylediği yerleri bilmiyorum. Gökhan sürekli yalan söylerdi. Bu nedenle de kendisine itibar etmezdim” dedi.

Zuhal Böcek, ifadesinde şu ifadeleri kullandı.