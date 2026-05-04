Fenerbahçe başkanlığına doğru: Mehmet Ali Aydınlar kimdir?

Mehmet Ali Aydınlar 2013 yılında Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunda, karşısında bir “Fenerbahçe efsanesi”, Aziz Yıldırım vardı.

Kendisi 3 Temmuz sürecinin TFF Başkanıydı ve üzerinde oldukça olumsuz bir etiket taşıyordu.

Bu durumu dengelemek adına güçlü bir yönetim listesi oluşturdu. Daha sonra Ali Koç’un başkanlık dönemindeki en güçlü isimler olarak öne çıkan Hamdi Akın ve Nezih Barut, Aydınlar’ın listesinde yer almıştı.

Bu hamlelere karşın yine de 3 Temmuz onun üzerinde ağır bir etiketti ve seçimde hiç şans tanınmıyordu. Buna rağmen o seçimde oyların yüzde 25’ini almayı başardı. Sonuç olarak ağır bir yenilgiydi ancak Yıldırım’a karşı aldığı bu oy, ciddi bir kitlesi olduğunu da ortaya koydu.

Şimdi aradan yıllar geçti ve 13 yıl sonra bir kez daha Fenerbahçe başkanlığına aday.

13 yıl önce olduğu gibi en büyük destekçisi yine AKP, özellikle de Bilal Erdoğan gibi duruyor.

Şimdi hem Aydınlar’ı yakından tanıyalım hem de geçmiş tartışmaları bir kez daha hatırlayalım…

Kimdir bu Mehmet Ali Aydınlar?

Forbes’un hazırladığı en zengin Türk patronlar listesinin 20. sırasında yer alıyor Mehmet Ali Aydınlar, kişisel serveti 2 milyar dolar.

Aynı listenin ilk sırasında Koç döneminde Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya, 13,5 milyar dolarlık servetiyle yer alıyor.

Koç ya da Ulukaya kadar olmasa da yine büyük bir patron grubunun Fenerbahçe başkanlığına talip olduğunu görüyoruz kısacası.

1956 yılında Malatya’da doğan Mehmet Ali Aydınlar, 1977 yılında Galatasaray İşletme Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

Önce mali müşavirlik yapan Aydınlar, 1991 yılında Acıbadem Hastanesi’ni kurdu.

Yıllar içinde 18 hastanesi, 13 tıp merkezi olan grubun sahibi olan Aydınlar, sağlık ticareti yapıyor, “lüks hastane hizmeti" sunuyor.

2012 yılından itibaren Integrated Healthcare Holdings Berhad ve Parkway Pantai Limited şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olan Aydınlar, Acıbadem Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını da sürdürüyor.

2010 yılında patron sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" verilen Aydınlar, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulundu.

Türkiye’nin büyük ve köklü spor camialarının tamamının patron grupları tarafından temsil edilmesi aslında bu düzende “alışılmış” bir durum.

Aydınlar da bu açıdan son derece “olağan” bir isim.

Ancak onun olağandışı olmasını sağlayan şey, 3 Temmuz süreciyle bağı.

Mehmet Ali Aydınlar ve 3 Temmuz

Fenerbahçe’nin şike operasyonlarına uğradığı dönemde TFF Başkanı olan isim Mehmet Ali Aydınlar’dı.

AKP desteğiyle TFF başkanlığı koltuğuna oturan Aydınlar, şike operasyonları sürecinde Fenerbahçe’nin Avrupa’ya gönderilmemesine ve ceza almasına neden olan isim olarak görülüyor.

Aydınlar ise o dönem Fenerbahçe’yi çok daha ağır bir cezadan kurtaranın kendisi olduğunu öne sürüyor:

“UEFA yetkilileri, UEFA'nın amiral gemisi olan ve kendilerine göre dünyanın en önemli organizasyonu durumunda bulunan Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi oynatmayacaklarını söylemişlerdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bunu biliyordu. Ben göndersem bile UEFA o sene Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne almayacaktı. Türk Milli Futbol Takımı ve diğer takımları 3 ile 5 yıl, Fenerbahçe'yi de 8 yıla kadar cezalandıracaktı. Ben Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyerek çok daha büyük bir cezadan kurtardım.”

Aydınlar bunları söylerken, o dönemki rakibi Aziz Yıldırım, cezaevinden şöyle sesleniyordu:

“Şunu bilmelisin ki; Holding sahibi olabilirsin, TFF Başkanı olabilirsin hatta bir gün çok daha büyük mevkilerde bile olabilirsin. Ama ASLA Fenerbahçe Başkanı olamayacaksın! Sen ve senin arkandaki zihniyetin buna gücü yetmeyecek. Bizlerin mücadelesi, çektikleri, hep bu yüzdendir; Fenerbahçe'yi senin gibilere teslim etmemek içindir. Galatasaraylı işbirlikçilerinle yönetemediğin TFF'de, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hakkını türlü oyunlarla gasp etmedin mi? Fenerbahçe Genel Kurulu'nun seçtiği Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nu hiçe sayarak, TFF başkanı sıfatıyla, Teknik Direktörümüze, puan silme kararını dikte ettirmeye çalışıp gereken cevabı almadın mı? Avukatınla Metris Cezaevi'ne haber yollayıp "Başkanım merak etmeyin, Fenerbahçe küme düşürülmeyecek" dedikten sonra avukatın aracılığı ile benden gereken cevabı almadın mı?”

Bu atışmanın sonunda Aydınlar o dönemin kaybedeni olmuştu.

Ancak iki isim arasındaki kavga "ömürlük" olmadı; para bu sorunu çözdü.

Aziz Yıldırım, aradan geçen 5 yılın ardından Mehmet Ali Aydınlar ile el sıkışıp, başkanlığı döneminde Acıbadem ile toplam 32 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzalayıp “Adama çıkıp salladık salladık, sonra anlaşma yaptık” diyecekti.

O dönem bu anlaşma, 3 Temmuz'un "diyetini ödedi" yorumlarına neden olmuş, sonrasında her şey unutulmuştu.

Yine Bilal Erdoğan tartışması

Bilal Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte AKP içi liderlik yarışı dahil birçok alanda hamle yaptığı iddiası sürekli dile getiriliyor.

Bu alanlardan birinin futbol ve Fenerbahçe olduğu iddiası da gündemde.

Kulislerde konuşulan iddialardan biri, Aydınlar’ın doğrudan Bilal Erdoğan ve AKP desteğine sahip olduğu.

Ancak bu iddia yeni de değil.

2013 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde dönemin Başbakanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı arayarak Mehmet Ali Aydınlar’a başkanlık seçimi için taktik verdiği, Aziz Yıldırım karşısında desteğinin de Aydınlar’dan yana olduğu gündeme gelmiş, bu iddia bir Cemaat sızıntısıyla da sosyal medyaya taşınmıştı.

Şimdi aradan geçen 13 yılın ardından bir kez daha Aydınlar’ın yönetim listesinin Bilal Erdoğan destekli olduğu ifade ediliyor.

Mehmet Cengiz, Murat Ülker, Nihat Özdemir gibi AKP’ye yakın isimlerin çocuklarının Mehmet Ali Aydınlar’ın listesinde yer alacağı iddiası da gündeme gelirken, şu ana kadar bu iddialar doğrulanmış değil. Ancak Aydınlar’ın adaylığının netleşmesi sonrası birçok patronun Aydınlar’ın listesinde yer almak için adım attığı, talepte bulunduğu ifade ediliyor.

Stat krizi ve seçim

Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesi adayların gündemindeki en önemli konulardan biri de stadın durumu. AKP’nin Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki stadı bırakıp Anadolu yakasında başka bir ilçede büyük bir stada geçmesini istediği, bu stadın devlet tarafından yapılacağının söylendiği iddiası Fenerbahçe kulislerinde konuşuluyor.

Bu konudaki teklifin Fenerbahçe başkanlık seçiminde nasıl bir gündem maddesi olacağı, hangi adayın nasıl bir tutumla hareket edeceği belki de seçimin seyrini belirleyecek.

Öte yandan son günlerde beklenenin aksine Aziz Yıldırım’ın bir kez daha başkanlığa aday olacağı ve Aydınlar’ın karşısına çıkacağı öne sürülüyor. Böylesi bir adımda dahi Aydınlar’ın bu kez aldığı destekle seçimde favori isim olacağı belirtiliyor.