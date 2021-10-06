Zuckerberg'den 'sızıntı' yanıtı: 'Bir geçerliliği yok'

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin iç belgelerini sızdıran ve dün konuya ilişkin Senato'da ifade veren eski çalışan Frances Haugen'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Haugen'in iddialarının "bir geçerliliği olmadığını" öne süren Zuckerberg, şirketin "güvenlik, iyilik ve akıl sağlığı meselelerini önemsediğini" iddia etti.

İddiaları reddettiğini söyleyen Zuckerberg, Haugen'in Senato'da verdiği ifadenin "şirketin çalışmalarını ve hedeflerini yanlış aktardığını ileri sürdü.

Yazılı açıklama yapan Zuckerberg, "Zararlı içerikle mücadeleyi önemsemiyorsak, neden dünyanın diğer şirketlerinden, hatta bizden daha büyük şirketlerden daha fazla kendini buna adayan insanları işe alıyoruz? Sonuçlarımızı saklamak istiyorsak, neden şeffaflık standardında öncülük eden ve neler yaptığımızı bildiren bir endüstri yarattık?" ifadelerini kullandı.

Facebook sitesindeki ana akışta reklamdan çok kullanıcıların yakınlarının öne çıkarıldığını savunan Zuckerberg, "Kendi çıkarlarını korumayı seçen bir şirket böyle bir şey yapar mı?" diye yazdı.

ABD Kongresi'nde birden çok kez ifade verdiğini söyleyen Zuckerberg, ifadelerinde sosyal medyadaki zararlı içeriklere ilişkin yeni düzenlemeler getirilmesi gerektiğine dair birden fazla kez önerilerde bulunduğunu ileri sürdü.

Haugen'in Senato'daki ifadesi

Haugen, dün Senato'da verdiği ifadede "Facebook kadar tek taraflı olarak kontrol edilen güçlü bir şirket yok. Olay tamamen Mark'ta bitiyor. Şu anda yaşananlardan kendisi dışında Mark'ı sorumlu tutabilecek biri yok" dedi.