Facebook'un iç belgelerini sızdıran Haugen: Şirket kendi çıkarlarını korumayı seçti

Facebook'un eski çalışanlarından Frances Haugen, dün verdiği röportajda, şirketin iç dokümanlarını sızdırarak Facebook'un şirket kârı ile kamu yararı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini açıkladı.

Haugen, Facebook'un kâr etme amacıyla ayrımcı içerikleri yayınlamaya izin verdiğini ve şirkete zarar verecek delilleri ortadan kaldırdığını ileri sürdü.

"60 Minutes" adlı programda söyleşiye katılan Haugen, "Facebook, her zaman olduğu gibi kendi çıkarları için, daha fazla para kazanmak için belleğini optimize etme yolunu seçti" açıklamasında bulundu.

Facebook'taki işinden Mayıs ayında ayrılan Haugen, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine Facebook'un iç dokümanlarını sızdırmıştı. Haugen aynı zamanda Temsilciler Meclisi üyelerine de dokümanlar yollayarak sızdırmaların ardından koruma talep etmişti.

WSJ'nin yayınladığı, Facebook'un, Instagram'ın "genç kızlara nasıl zarar verdiğine" ilişkin iç araştırmasını ortaya koyan rapor, geçtiğimiz hafta Senato'da Ticaret Komitesi'ne bağlı Tüketici Koruma Alt Komitesi tarafından gündeme getirilmiş, oturum sırasında senatörler Facebook'un güvenlik şefine çocukları koruyamadığı için tepki göstermişti.

Haugen'in bugün Senato oturumunda sızdırdığı Facebook iç belgeleri hakkında bizzat ifade vermesi bekleniyor.

'Yanlış bilgi takibi' departmanı dağıtıldı

WSJ'nin aktardığına göre, daha önce Google ve Yelp şirketlerinde çalışan Haugen, 2019 ortalarında Facebook tarafından işe alındı. Şirkete, "yanlış bilginin yayılmasını önlemek" için çalışmak istediğini söylediğini aktaran Haugen, şirketin 200 kişilik "sivil bütünlük" departmanına girdi.

Burada 4 kişiyle beraber "belli gruptan insanları hedef alan yanlış bilgileri takip etmek" için sistem geliştirme görevi verilen Haugen, projenin kaynak ve kadro yetersizliği nedeniyle başarısız olduğunu aktardı. Haugen, kölelik, seks ticareti ve organ mafya takibiyle görevli grupların da kadro yetersizliğinden muzdarip olduğunu sözlerine ekledi.

Haugen, WSJ'ye yaptığı açıklamada, şirketin "sivil bütünlük" ekibinin yöneticisi Samidh Chakrabarti'nin 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nin ardından ekibi dağıttığını açıkladığı ve çalışanların başka birimlere yerleştirileceğini söylediğini aktardı.

60 Minutes programında da, Facebook'un bu başlıklara ilişkin güvenlik tedbirleri almaya direndiğini belirten Haugen, "Facebook, algoritmasının daha güvenli olması durumunda insanların sitede daha az vakit geçireceğini, daha az reklama tıklayacağını ve daha az para kazanacağını fark etti" dedi.