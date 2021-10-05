Beyaz Saray'dan 'Facebook muhbiri' açıklaması

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook'un eski çalışanlarından Frances Haugen dün şirketin iç dokümanlarını sızdırarak Facebook'un şirket kârı ile kamu yararı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini açıklamıştı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den açıklama geldi.

Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir Biden ve ABD Kongresi'nin gündeminde olduğunu söyleyen Psaki, şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığının açık olduğunu söyledi, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığına işaret ederek bu konuda federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu dile getirdi.