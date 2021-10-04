Facebook hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti

Dünya genelinde Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren erişilemeyen Facebook'un hisseleri yüzde 5,3 değer kaybetti.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a saatlerdir dünya genelinde erişilemezken şirketlerden kesintiye neyin yol açtığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook'un eski çalışanlarından Frances Haugen dün şirketin iç dokümanlarını sızdırarak Facebook'un şirket kârı ile kamu yararı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini açıklamıştı.

Cambridge Analytica skandalından sonra Facebook'un karşılaştığı ikinci büyük kriz olarak yorumlanan bu sızıntının da şirketin hisselerinin değer kaybetmesinde etkili olduğu belirtiliyor.