WhatsApp, Instagram ve Facebook dünya çapında çöktü

Dünyanın farklı noktalarından Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ulaşılamıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı. Sayan "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Şirketlerden açıklama

WhatsApp'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp'la ilgili sorun yaşadıklarının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve buradan mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri aktaracağız. Sabrınız için teşekkürler" denildi.

Facebook uygulaması birçok mobil kullanıcı için hiç yüklenmezken, bazı masaüstü kullanıcıları "Üzgünüm, bir şeyler ters gitti" mesajı aldı.

Instagram kullanıcılarıysa "5xx Sunucu Hatası" mesajıyla karşılaştı.

Şirket, hizmetlerinin ne zaman tekrar faaliyete geçeceği konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Bu arada Instagram, bir tweet aracılığıyla kullanıcılara "şu anda biraz zor zamanlar geçirdiğini" söyledi ve insanlara üzerinde çalıştıklarını söyledi.