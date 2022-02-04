Zuckerberg bir günde 29 milyar dolar kaybetti

İsmini Meta olarak değiştiren Facebook şirketi, geçtiğimiz yılın son çeyrek bilançosunu açıkladıktan sonra beklentileri karşılayamadığı için borsada yüzde 22,89 değer kaybetmişti. Meta, günlük kullanıcı sayısının son çeyrekte düştüğünü açıklamıştı. Meta şirketinin borsa değeri 200 milyar dolara yakın kayıp yaşarken bunun sonucunda, şirketin yüzde 12,8 hissesine sahip olan Mark Zuckerberg’in de serveti 20 milyar dolar küçülmüş oldu.

Meta şirketi 2022 yılının ilk çeyreğinin şu ana kadar kaydedilen en yavaş büyüme dönemi olacağı yönünde açıklama yaparken Mark Zuckerberg'se düşen kârları için suçu rakibi TikTok’a attı.

Öte yandan son araştırmalar Facebook ve Instagram'ın "gençleri kendi platformlarına çekmekte" zorlandığını gösteriyor. Financial Times’ın haberine göre, Facebook'un son çeyrekte yeni kullanıcı sayısı artışı yüzde 4’ün altında kaldı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 12 ila 17 yaş arası kullanıcılar TikTok’u Instagram’a tercih ediyor.

FT'ye konuşan uzmanlar, Apple’ın kullanıcı gizliği şartlarında değişikliğe gitmesinin de Meta’nın reklamcılığa dayanan iş modeline zarar verdiğini savunuyor. Apple’ın bu kararının Facebook'un gelirlerinde 10 milyar dolar azalmaya neden olduğu öngörülüyor.

'Facebook zehirli bir marka haline geldi'

Zuckerberg, geçtiğimiz yıl Facebook şirketinin isminin Meta olarak değiştirildiğini ilan etmiş, firmayı da “Metaverse” şirketine dönüştürmeyi planladıklarını açıklamıştı. BBC’nin teknoloji muhabiri James Clayton analizinde, "Facebook artık Silikon Vadisi'ndeki birçok kişi tarafından zehirli bir marka olarak görülüyor. Kesinlikle on yıl önce söylendiği gibi çalışmak için harika bir yer değil. Bu da yetenekleri çekmesini zorlaştırıyor. Meta'nın ileriye dönük bazı ciddi sorunları var. Bu dönüm noktası sadece bir başlangıç ​​olabilir.” dedi.