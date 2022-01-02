Dünyanın en zengin 10’unun serveti bir yılda 402 milyar dolar arttı

2021 yılı dünyada işçi ve emekçilerin açlık ve yoksulluğu daha fazla hisssettiği bir yıl olurken sömürüdeki artış zenginlerin servetlerine yansıdı.

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetleri 2021’in sonuna gelindiğinde 402 milyar dolar arttı.

Servetini en fazla artıran ise Elon Musk oldu. Musk’ın 2021 başında 156 milyar dolar olan serveti yıl sonuna gelindiğinde 277 milyar dolara yükseldi. Öte yandan Musk asıl servet artışını 140 milyar dolar ile 2020 yılında kaydetti.

En zenginler listesinde Musk’ı 2022’ye 4,5 milyar dolarlık artışla servetini 190 milyar dolara yükselten Amazon kurucusu Jeff Bezos izlerken, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg servetine bu yıl yaklaşık 25 milyar dolar daha ekledi ve toplam serveti 128 milyar dolara yükseldi.

Microsoft kurucusu Bill Gates bu yıl başında 132 milyar dolar olan servetini 139 milyar dolara, Google kurucularından Larry Page’in serveti bu yıl 47 milyar dolar artarak 83 milyar dolara, yine Google kurucusu olan Sergey Brin’in serveti de 2021’de 45 milyar dolar artışla 125 milyar dolara çıktı.

Fransız patron Bernard Arnault 61 milyar dolarlık artışla 2022’ye 176 milyar dolarlık servetle girdi.