Bunları biliyor muydunuz? 30 maddede yüksek faturanın nedenleri

Yeni yıla girer girmez elektrik ve doğalgaza gelen büyük zam halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Tam da bu tepkilerin sürdüğü sırada yandaş medya klasikleşen "faturaları düşürmek için bunları yapın" haberlerine başlamadan, yüksek faturanın gerçek nedenini hatırlatmak istiyoruz.

"Bu faturaları kabul etmiyoruz" adlı sosyal medya sayfası, geçtiğimiz yıl yüksek faturaların gerçek nedenlerini madde madde sıralamıştı.

Şimdi o maddeleri bir kez daha hatırlatıyoruz:

BİLİYOR MUYDUNUZ #0

Elektrik üretim, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin özelleştirilmesi ve piyasalaşması ile tüm bu hizmetler tüm illerde özel şirketlerce yürütülüyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ #1

İstanbul Avrupa yakasında elektrik dağıtımı yapan BEDAŞ 1,9 milyar dolara Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına satılmıştı. Cengiz ve Kolin’in 10 Limak’ın 11 elektrik santrali var. Elektrik faturalarındaki kârları faturalarımızı şişiriyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ #2

Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis’te elektrik dağıtımı yapan Toroslar EDAŞ 1,75 milyar dolara Enerjisa’ya satılmıştı. Enerjisa’nın tam 23 tane elektrik santrali var. Enerjisa’nın üretim, dağıtım ve satıştaki kârı olmasa faturalarımız düşer.

BİLİYOR MUYDUNUZ #3

Ankara’da elektrik dağıtımı yapan Başkent EDAŞ 1,2 milyar dolara Enerjisa’ya satılmıştı. Başkentin elektriği de patronlara emanet. Ayrıca Enerjisa’nın 23 tane elektrik santrali var. Enerjisa’nın üretim, dağıtım ve satıştaki kârı olmasa faturalarımız düşer.

BİLİYOR MUYDUNUZ #4

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te elektrik dağıtımı yapan en büyük dağıtım şirketlerinden olan Dicle EDAŞ sadece 380 milyon dolara Eksim Holding’e satılmıştı. Eksim Holding Karadeniz’in derelerine çöreklenen şirketlerden biri.

BİLİYOR MUYDUNUZ #5

İzmir ve Manisa’da elektrik dağıtımı yapan Gediz EDAŞ 1,2 milyar dolara satılmıştı. Gediz elektriğin sahibi ise Karadeniz ve Ege’nin derelerine çöreklenen, Yatağan’ın yeniden zehir saçmasına yol açan Bereket enerji. Şirketin tam 25 elektrik santrali var.

BİLİYOR MUYDUNUZ #6

İstanbul Anadolu yakasında elektrik dağıtımı yapan AYEDAŞ özelleştirildiğince 1,2 milyar dolara Enerjisa’ya satılmıştı. Enerjisa’nın 4 dağıtım şirketi, 23 tane elektrik santrali var. Enerjisa’nın kârı olmasaydı faturalarımızın ne kadar düşeceğini düşünsenize.

BİLİYOR MUYDUNUZ #7

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da elektrik dağıtımı yapan Uludağ EDAŞ Cengiz, Limak ve Kolin ortaklığına satılmıştı. Bu üçlünün 5 dağıtım şirketi 31 elektrik santrali var. Elektrik faturalarımız kamu kaynaklarına çöreklenmiş patronların cebine gidiyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ #8

Eskişehir, Afyon, Kütahya, Uşak ve Bilecik’te elektrik dağıtımı yapan Osmangazi EDAŞ Zorlu Enerji’ye ait. Rize’nin derelerine çöreklenen şirketlerden birisi olan Zorlu’nun 17 tane elektrik üretim santrali var.

BİLİYOR MUYDUNUZ #9

Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt’ta elektrik dağıtımı yapan Aras EDAŞ sadece 128 milyon dolara Çalık-Kiler ortaklığına satılmıştı. Çalık Rize’nin derelerine çöreklenen şirketlerden birisi.

BİLİYOR MUYDUNUZ #10

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de elektrik dağıtımı yapan VEDAŞ sadece 180 Milyon dolara Türkerler Holding’e satılmıştı. Türkerler Giresun ve Sinop’un derelerine çöreklenen şirketlerden birisi. 9 tane elektrik üretim santrali olan Türkerler’in karı olmasa faturalar düşerdi.

BİLİYOR MUYDUNUZ #11

Derelerine patronların çöreklendiği, yaylarını müteahhitlerin işgal ettiği Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane’de elektrik dağıtımı yapan Çoruh EDAŞ Aksa Enerji’ye ait. Aksa enerjinin 7 tane elektrik üretim santrali var. Doymak bilmiyorlar.

BİLİYOR MUYDUNUZ #12

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de elektrik dağıtımı yapan Fırat EDAŞ 230 milyon dolara Aksa enerjiye satılmıştı. Doğur Karadeniz’de de dağıtım şirketinin sahibi olan Aksa’nın kârı olmasa dereler özgür akmaz mıydı?

BİLİYOR MUYDUNUZ #13

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik dağıtımı yapan Göksu EDAŞ Kipaş Holding’e ait. Kipaş holding aynı zamanda Aydın’daki jeotermal santrallerin sahibi. Kahramanmaraş’ta fabrikaları da olan KİPAŞ’ın elektriği ucuza getirdiği açık.

BİLİYOR MUYDUNUZ #14

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtımı yapan Çamlıbel EDAŞ 285 milyon dolara Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına satılmıştı. . Bu üçlünün 5 dağıtım şirketi 31 elektrik santrali var. Kamu kaynaklarına çöreklenen bu patronlar olmasa faturalarımız daha düşük olurdu.

BİLİYOR MUYDUNUZ #15

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de elektrik dağıtımı yapan Trakya EDAŞ 575 milyon dolara IC İçtaş’a satılmıştı. Karadeniz’in derelerine musallat olan şirketin 10 tane HES’in yanı sıra zehir saçan Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde hissesi var.

BİLİYOR MUYDUNUZ #16

Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Kırşehir’de elektrik dağıtımı yapan Meram EDAŞ 440 milyon dolara Alarko-Cengiz ortaklığına satılmıştı. Cengiz Holding’in 10, Alarko Holding’in 4 elektrik santrali var.

BİLİYOR MUYDUNUZ #17

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da elektrik dağıtımı yapan Sakarya EDAŞ 600 milyon dolara Ak Enerji – CEZ ortaklığına satılmıştı. Akkök holdinge ait Akenerji’nin 9 elektrik santrali var.

BİLİYOR MUYDUNUZ #18

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop’ta elektrik dağıtımı yapan Yeşilırmak EDAŞ Çalık Holding’e satılmıştı. 4 tane de elektrik santrali bulunan Çalık doğalgaz dağıtımı ve satışından da para kazanır. Hem elektrik hem doğalgaz faturalarında Çalık’ın kârı var.

BİLİYOR MUYDUNUZ #19

Aydın, Denizli ve Muğla’da elektrik dağıtımı yapan Aydem’in sahibi bölgedeki derelere çöreklenen, Yatağan’ın yeniden zehir saçmasına yol açan Bereket enerji. Şirketin tam 25 elektrik santrali var. Hem faturalarla zenginleşiyor hem çevreyi katlediyorlar.

BİLİYOR MUYDUNUZ #20

Antalya, Isparta ve Burdur’da elektrik dağıtımı yapan Akdeniz EDAŞ da Cengiz, Limak ve Kolin ortaklığına satılmıştı. Bu üçlünün 5 dağıtım şirketi 31 elektrik santrali var. Elektrik faturalarımız kamu kaynaklarına çöreklenmiş patronların cebine gidiyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ #21

Patronu halka ettiği küfürlerle tanınan Cengiz Holding 5 dağıtım bölgesine 20 milyondan fala yurttaştan para kazanıyor yetmiyor 10 tane elektrik santralinden kâr ediyor artık faturalarımızla patronları beslemek istemiyoruz

BİLİYOR MUYDUNUZ #22

Elektriğin üretimini ve dağıtımını özelleştirdiler, satış faaliyetlerini ayırarak yeni bir kazanç kapısı yarattılar. Elektrik faturamızda en az 3 şirketin kârı var. Artık faturalarımızla patronları beslemek istemiyoruz.

BİLİYOR MUYDUNUZ #23

Doğalgaz faturalarımızda da vergilerin yanı sıra doğalgazın ithalatını ve perakende satışını yapan en az iki şirketin kârı bulunuyor. Üstelik şirketlerin tüketimi ölçtükleri sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü gibi hizmetlerin bedeli de yurttaşlara ödetiliyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ #24

Elektrik üretiminde devletin elektrik üretim şirketi olan Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) üretimdeki payı 2018 yılı ortalamasına %15, özel sektörün payı ise %85’tir. Faturalarımız patronların cebine gidiyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ #25

Türkiye'deki tüm elektrik dağıtım bölgeleri toplam 15,8 milyar dolara kamudan özel sektörün eline geçti. Dağıtım faaliyetlerinden sonra perakende satışın ayrılmasıyla şirketler çifte kâr elde ediyor, faturalarımız patronların cebine gidiyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ #26

Elektrik üretiminde kurulu güce göre bakıldığında 1000 MW üstünde kurulu güce sahip ilk 10 şirket arasındaki isimler pek de yabancı değil: Enka, Enerjisa, Eren Holding, Cengiz Enerji, Çelikler holding, Limak Enerji, Bereket Enerji, Aksa Enerji, İÇDAŞ Enerji, Konya Şeker

BİLİYOR MUYDUNUZ #27

Elektrikte üretimi, dağıtımı ve satışını aslında aynı şirketler yapıyor. Cengiz-Limak-Kolin firmaları ve bunların ortaklıkları yaklaşık 22 milyon yurttaşın bulunduğu dağıtım bölgelerinde dağıtım ve perakende satış yapıyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ #28

Elektrikte üretimi, dağıtımı ve satışını aslında aynı şirketler yapıyor. Enerjisa yaklaşık 20 milyon, Bereket Enerji 8 milyon, Eksim Enerji 5,5 milyon yurttaşın bulunduğu bölgelerde dağıtım ve perakende satış yapıyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ #29

Elektrik faturasında tüketim bedelinden sonra en büyük kalem olarak dağıtım bedeli bulunuyor. Dağıtım bedelinin içerisinde iletim bedeli, kayıp-kaçak bedeli, perakende satış hizmet bedeli ve sayaç okuma bedeli bulunuyor. Bunların hepsi şirketlerin kârı.

BİLİYOR MUYDUNUZ #30

Faturalarımız esas olarak üretim şirketi, iletim şirketi, dağıtım şirketi ve perakende satış şirketinin kârları ve vergilerden oluşuyor. Bir konuta gelen ortalama 100 liralık bir faturada yaklaşık olarak 50 lira tüketim bedeli, 30 lira dağıtım bedeli, 20 lira ise vergi tutarı olduğu söylenebilir.