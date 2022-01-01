Elektrik faturalarına gelen yüzde 127'lik zammın arkasında işte bu liste var!

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İşte Türkiye'de elektriği işleten ve halka yönelik büyük soyguna imza atan şirketlerin listesi:

TEDAŞ tarafından 21 farklı bölgeye ayrılarak özelleştirilen Türkiye elektrik dağıtım altyapısı günümüzde tamamen özel sektör tarafından işletilmektedir. Aşağıdaki liste dağıtım bölgesi nüfusuna göre sıralanmıştır.

BEDAŞ

17. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 9.162.919 nüfusa sahiptir. BEDAŞ, Cengiz Holding, Limak Holding, ve Kolin İnşaat tarafından işletilmektedir.

TOROSLAR EDAŞ

7. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (TOROSLAR EDAŞ), Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 7.830.105 nüfusa sahiptir. TOROSLAR EDAŞ, Enerjisa tarafından işletilmektedir.

BAŞKENT EDAŞ

9. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BAŞKENT EDAŞ), Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, Çankırı ve Bartın şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 6.899.700 nüfusa sahiptir. BAŞKENT EDAŞ, Enerjisa tarafından işletilmektedir.

DİCLE EDAŞ

1. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DİCLE EDAŞ), Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 5.526.144 nüfusa sahiptir. DİCLE EDAŞ, Eksim Holding Enerji Grubu tarafından işletilmektedir.

GEDİZ EDAŞ

11. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GEDİZ EDAŞ), İzmir ve Manisa şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 5.420.537 nüfusa sahiptir. GEDİZ EDAŞ, Bereket Enerji tarafından işletilmektedir.

AYEDAŞ

14. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul Anadolu Yakası şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 4.997.548 nüfusa sahiptir. AYEDAŞ, Enerjisa tarafından işletilmektedir.

ULUDAĞ EDAŞ

12. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (ULUDAĞ EDAŞ), Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 4.626.181 nüfusa sahiptir. ULUDAĞ EDAŞ, Limak Holding, Cengiz Holding ve Kolin İnşaat tarafından işletilmektedir.

MEDAŞ

8. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Kırşehir şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 3.552.586 nüfusa sahiptir. MEDAŞ, Alarko Holding, Cengiz Holding tarafından işletilmektedir.

SEDAŞ

15. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 3.228.580 nüfusa sahiptir. SEDAŞ, Akenerji, Cez Energy tarafından işletilmektedir.

YEDAŞ

21. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 3.051.887 nüfusa sahiptir. YEDAŞ, Çalık Holding tarafından işletilmektedir.

AYDEM EDAŞ

19. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYDEM EDAŞ), Aydın, Denizli ve Muğla şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 2.851.086 nüfusa sahiptir. AYDEM EDAŞ, Bereket Enerji tarafından işletilmektedir.

AKDENİZ EDAŞ

10. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKDENİZ EDAŞ), Antalya, Isparta ve Burdur şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 2.833.306 nüfusa sahiptir. AKDENİZ EDAŞ, Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Limak Holding tarafından işletilmektedir.

OEDAŞ - OSMANGAZİ EDAŞ

16. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ - OSMANGAZİ EDAŞ), Eskişehir, Afyon, Kütahya, Uşak ve Bilecik şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 2.634.302 nüfusa sahiptir. OEDAŞ - OSMANGAZİ EDAŞ, Zorlu Enerji tarafından işletilmektedir.

ARAS EDAŞ

3. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (ARAS EDAŞ), Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 2.207.602 nüfusa sahiptir. ARAS EDAŞ, Çalık Holding, Kiler Holding tarafından işletilmektedir.

VEDAŞ

2. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van, Muş, Bitlis ve Hakkari şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 2.092.863 nüfusa sahiptir. VEDAŞ, Türkerler Holding tarafından işletilmektedir.

ÇORUH EDAŞ

4. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇORUH EDAŞ), Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 1.822.195 nüfusa sahiptir. ÇORUH EDAŞ, Aksa Enerji tarafından işletilmektedir.

FIRAT EDAŞ

5. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FIRAT EDAŞ), Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 1.681.719 nüfusa sahiptir. FIRAT EDAŞ, Aksa Enerji tarafından işletilmektedir.

AKEDAŞ

20. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ), Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 1.672.890 nüfusa sahiptir. AKEDAŞ, Kipaş Holding tarafından işletilmektedir.

ÇEDAŞ

6. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Sivas, Tokat ve Yozgat şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 1.666.743 nüfusa sahiptir. ÇEDAŞ, Kolin İnşaat, Limak Holding, Cengiz Holding tarafından işletilmektedir.

TREDAŞ

13. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 1.613.616 nüfusa sahiptir. TREDAŞ, IC İçtaş Enerji tarafından işletilmektedir.

KCETAŞ

18. dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ), Kayseri şehirlerine hizmet vermektedir. Elektrik dağıtımı yapılan bölge 1.295.355 nüfusa sahiptir. KCETAŞ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmektedir.