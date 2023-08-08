Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında sıkışan madenci Erdal Karaçam (38) hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, 16.00- 24.00 vardiyasında meydana geldi. TTK Karadon Müessesesi'ne bağlı maden ocağında eksi 360 ile 460 kodları arasında üretim esnasında üzerine 'posta' diye tabir edilen kömür ve toprak yığını düşen Erdal Karaçam göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Karaçam için sağlık ekiplerine haber verildi. Arkadaşlarınca yeraltından çıkarılan Karaçam'ın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. Karaçam'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.