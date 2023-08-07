Kocaeli'de TMO silosunda patlama: 3'ü ağır 12 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarının bulunduğu limanda 14.40 sıralarında bir patlama gerçekleşti.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 3'ünün durumu kritik

Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

TMO: 13 silo kuyusunda hasar meydana geldi

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, "13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Patlamanın toz sıkışması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

'Bir kişi göçük altından kurtarıldı'

AFAD'dan yapılan açıklamada bir kişinin göçük altından kurtarıldığı belirtilerek, "olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.