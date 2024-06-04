Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet yürüten Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük nedeniyle madende mahsur kalan 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

2 işçi göçük altında kaldı

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. Tevfik Soy ve Harun Kara isimli iki işçi, meydana gelen göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan madenciler Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tevfik Soy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Harun Kara'nın ise tedavisine edildiği öğrenildi.

'Çöktürme işlemi sırasında taş düştü'

soL'a konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ise çalışma esnasında kazılan yerin arka tarafının bir kazı tekniği olarak çöktürüldüğünü belirtti.

Ertuğrul, söz konusu işlem sırasında Tevfik Soy'un üzerine taş düştüğünü ve Soy'un düşen taşların altında kalarak ağır yaralandığını aktardı.

Ağır yaralana Soy'un hayatını kaybettiğini kaydeden Ertuğrul, hastanede tedavisine devam edilen Kara'nın ciddi bir yaralanması olmadığını ve taburcu edileceğini ifade etti.

Dört ayda en az 29 cinayet

İktidar iş cinayetlerini "fıtrat" ve "kader" ile açıklarken, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara yönelik araştırma önergesi de geçtiğimiz aylarda TBMM'de AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Oysa denetimsizlik, alınmayan önlemler, baskı ve güvencesiz çalışma koşulları her geçen artış gösteriyor, işçilerse iş cinayetlerinde hayatlarını kaybediyor.

2023 yılında madencilik işkolunda en az 51 işçi hayatını kaybederken, 2024 yılının sadece ilk dört ayında aynı işkolundaki cinayet sayısı 29'a ulaştı.

Ayrıca yaklaşık dört ay önce Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen göçük nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmış, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 4 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün TTK Gelik Müessesesi'nde meydana gelen göçük esnasında yeni bir gelişme yaşandı. Toprak altında kalan bir işçinin cesedine aylar sonra ulaşılabildi. 4 işçi ise hala toprak altında.