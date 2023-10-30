Zonguldak'ta işçiler maden ocağı önünde direnişe geçti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde TTK'ya ait maden ocağını rödevans yöntemiyle işleten özel Enka Madencilik'te çalışan işçiler sosyal hakları için maden ocağı önünde direnişe geçti.

“Ya Cumartesi izni ya da 6 saat 15 dakika günlük çalışma” hakları olduğunu belirten işçiler patronun kendilerini 8 saat çalıştırmak istediğini dile getirdiler. Fazla çalışmaya bağlı olarak Cumartesi izni kullandıklarını belirten işçiler işe bu sabah işe geldiklerinde “Bugün ocak kapalı” denilerek içeri alınmamaları üzerine direnişe geçtiklerini duyurdular.

İşçiler sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla ne yıllık izin haklarının ne de Cumartesi izinlerinin kullandırıldığını belirterek "Haklarımızı istiyoruz" dediler.