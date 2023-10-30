Çevre Mühendisleri Odası çalışanları haklarını aramaya devam ediyor

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Yönetim Kurulu, emek düşmanı politikalarını sürdürmekte ısrar ediyor.

ÇMO emekçileri 29 Ağustos 2023’te bir basın açıklaması düzenleyerek yaşadıkları mobbingi ve kendilerine reva görülen sefalet ücretini kamuoyuyla paylaşarak ÇMO Yönetim Kurulu’nun izledikleri politikaya son vermeye davet etmişti.

Ardından geçen yaklaşık 2 ay boyunca ÇMO Yönetim Kurulu, emekçileri oyalanmaktan başka hiçbir şey yapmayarak günden güne artan hayat pahalılığı karşısında çalışanlarını sefalet ücretiyle baş başa bıraktı.

ÇMO emekçileri bugün de bir basın açıklaması düzenleyerek yarım günlük iş bırakma eylemi düzenledi. Basın açıklamasında destek amacıyla Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü temsilcileri de hazır bulundu.

ÇMO emekçileri tarafından gerçekleştirilen basın açıklaması şöyle:

"Öncelikle Çevre Mühendisleri Odası emekçileri olarak yaklaşık 2 ay önce yapmış olduğumuz basın açıklamasına ve sosyal medya platformları aracılığıyla sesimize destek veren herkese teşekkür ederiz.

Çevre Mühendisleri Odasının ülkemizin dört bir yanında çalışan emekçileri olarak ekonomik sıkıntılarla mücadele etmekteyiz. Kira, ulaşım ve temel ihtiyaç masrafları giderek artmakta ve bu masrafları karşılamak ise her geçen gün daha da güçleşmektedir. Bize dayatılan köle düzeni ücretleri ile ailemizle bir arada yaşayabilmek, insanca bir hayat kurabilmek mümkün olmadığı gibi her geçen gün hızla düşen yaşam standartlarımızla sefalet içinde bir yaşam bizleri beklemektedir.

Yaşadığımız bu sorunların çözümü için örgütlü olduğumuz Tez-Koop-İş Sendikası aracılığı ile Oda Yönetim Kuruluna 3 ay önce sunduğumuz “Ek Protokol” talebi, Yönetim Kurulu tarafından başından beri görmezden gelinmiş, yok sayılmış ve oda emekçisi olan bizlerin sesini duymamayı tercih etmişlerdir.

Haklarımız için verdiğimiz mücadeleler sonucunda sendikamız ile yapılan görüşmelerde, öznesi olmadığımız oda örgütlülüğü içerisindeki çekişmeler, tıkanmalar gerekçe gösterilerek taleplerimiz sürüncemede bırakılmış ve nihayetinde “ek protokol” talebimize olumsuz yanıt verilmiştir.

Yaptığımız diyalog girişimleri sonuçsuz bırakılsa da temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek ve adil bir ücret alabilmek için hakkımızı aramaya devam ediyor, bu haklı mücadelemizden kesinlikle vazgeçmiyor ve geri adım atmıyoruz.

Çevre Mühendisleri Odası emekçileri olarak taleplerimizi kamuoyu önünde bir kez daha dile getiriyoruz:

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu sendikamız ile 'Ek Protokol' görüşmelerine yeniden başlamalı, bir meslek odası ve sivil toplum kuruluşu olarak var oluş amaçlarından birisinin emeğin haklarını savunmak olduğunu hatırlayarak, biz emekçilerine sefalet içinde bir yaşamı dayatmaktan vazgeçmeli, bizler için emek vermelidirler.

Bu haklı ve son derece basit taleplerimiz dikkate alınmadığı takdirde Çevre Mühendisleri Odası emekçileri olarak tüm şubelerimizde bugün başladığımız yarım gün iş bırakma eylemimize, 1 Kasım 2023 Çarşamba günü tam gün iş bırakarak çalışmama hakkımızı kullanacağız.

Hep birlikte daha adil ve insanca bir yaşam için başladığımız bu mücadeleye tüm emekçileri destek vermeye çağırıyoruz."