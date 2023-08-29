Çevre Mühendisleri Odası çalışanları: 'Yönetim Kurulu emekçilerin taleplerini dinlemiyor'

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası’nda (ÇMO) çalışan emekçiler, Tez-Koop-İş Ankara 2 No’lu Şubesi’yle birlikte bugün oda önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Geçinemiyoruz! Hakkımız Olanı İstiyoruz! Yok Sayamazsınız!” sloganıyla bir araya gelen ÇMO emekçileri, ücretlerinde ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin görüşme taleplerini bir ay önce Oda Yönetim Kuruluna ilettiklerini ancak herhangi bir geri dönüş alamadıklarını paylaştı.

TKP, EMEP ve HDP Ankara İl Örgütleri de ÇMO emekçilerine destek için açıklamada hazır bulundu.

Tez-Koop-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen yaptığı açıklamada “Oda emekçisi üyelerimizin yaşam koşulları insan onuruna yakışır olmaktan uzaktır. Elbette ülkenin içinde bulunduğu somut koşullar, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı göz önüne alındığında üyelerimizin yaşam standartlarındaki hızlı ve keskin düşüşün esas sorumlularının Oda Yönetim Kurulu olmadığı açıktır. Ancak ücret düzeyleri asgari ücret seviyesine kadar inen oda emekçilerinin taleplerini, herkesçe bilinen deneysel ve yanlı ekonomi politikalarını öne sürerek bir kenara itmek de Çevre Mühendisleri Odasının etik değerlerine ve ilkelerine uygun düşmemektir” dedi.

Taleplerinin dikkate alınmaması durumunda iş yavaşlatma ve iş bırakma dâhil olmak üzere meşru her türlü eylem ve etkinliği gerçekleştireceklerini bildiren Tez-Koop-İş Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen’in açıklamasından satırbaşları şöyle:

Çevre Mühendisleri Odası emekçileri geçinemiyor! Resmi enflasyon oranlarının katbekat üstüne çıkan gerçek enflasyon oranları ve alım gücündeki sert düşüşler karşısında geçinmek, barınmak, en temel ihtiyaçlarını karşılamak oda emekçileri için imkânsız hale geliyor.

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, yapılan personel toplantılarında emekçilerin taleplerini dinlemiyor; sendikamızın ek protokol çağrısını yanıtsız bırakıyor. Ücrete ilişkin talepler odanın mali durumu gerekçe gösterilerek geri çevriliyor.

Oda Yönetim Kurulu, maaşların ödenebilmesinin tek yolunun odanın bütçesinin temelini oluşturan üye aidatlarının toplanması olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Emekçilerin, oda üyeleriyle aidatların ödenmesine ilişkin yapmak durumunda kaldığı görüşmeler yine emekçileri yıpratıyor.

Bu yıpratıcı süreç sonunda, son dönemlerdeki en yüksek aidat gelirlerine ulaşılmış olsa da Oda Yönetim Kurulu tarafından ücrete ilişkin bir iyileştirme öngörülmüyor.

Odanın örgütsel sorunları, sorunun taraflarıyla çözülmeye çalışılmıyor. Bunun yerine oda emekçileri, çalışan olarak bir parçası ve tarafı olmadıkları çatışmaların içine çekiliyor.

İş yeri temsilcisi Cem Yenilmez ise yaptığı açıklamada ÇMO’da emekten, örgütlülükten uzak, sınıf düşmanı tavırlar ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Cem Yenilmez “Oda emekçileri olarak geçim sıkıntısı çekiyoruz. Oda Yönetim Kurulu tarafından yok sayılıyoruz. TMMOB’a bağlı bir meslek odası içinde asla yaşanılmaması gereken mobbinge maruz kalıyoruz. Birim yöneticilerimizle, üyelerimizle hatta sendikamızla karşı karşıya getirilmeye çalışılıyoruz. Bizler; meslek örgütü çalışanları olarak Odamızda yaşanan gerek ekonomik sorunların gerekse Oda örgütlülüğü ile ilgili sorunların tanığıyız. Bizler; meslek odalarının üyeleri ile birlikte çalışanlarının da hakkını savunması, herhangi bir işveren gibi değil TMMOB’a bağlı bir meslek odası yönetimi gibi hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Haklı olduğumuzun söylemlerde onaylanmasını değil, haklarımızın verilmesini istiyoruz” dedi.