Zonguldak'ta CHP'li ve MHP'li meclis üyeleri arasında kavga çıktı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki belediye meclisi eylül ayı toplantısı sonrası üyeler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü.

Kışla Mahallesi'ndeki kamyon garajı ve şantiye alanının satışının reddedilmesi nedeniyle toplantı sonrası CHP'li üyeler Gökhan Günay ve Cengiz Güneş ile MHP'li Sertan Kuzu arasında tartışma yaşandı. Kültür merkezi önündeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce tarafları, diğer meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ayırdı.

Kuzu'nun şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis, ifadelerini almak üzere Günay ve Güneş'i emniyete götürdü.(AA)