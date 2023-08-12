Kasımpaşa-Ankaragücü maçında iki takımın temsilcileri arasında yumruklu kavga

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında gerçekleşen müsabaka sonrası, protokol tribününde bulunan iki takımın temsilcileri arasında kavga çıktı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, 90+3'üncü dakikada kaydedilen gol ile 3-2 Kasımpaşa lehine tamamlandı.
Hakemin bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde bulunan iki takımın temsilcileri arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi. (AA)