AKP'li Belediye Başkanı'ndan İYİP'li üyeye yumruklu saldırı

Antalya’nın Aksu Belediyesi meclis toplantısında, bugün 20 yıllığına kiralanmak istenen Kültür Merkezi ile ilgili görüşmeler sırasında tartışma çıktı.

İYİP Belediye Meclisi üyesi Ramazan Özen’in, AKP'li Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’e konuyla ilgili sorular yöneltmesi üzerine Başkan Şahin’in, Meclis üyeleri Ramazan Özen ve Nevzat Akcan’ı Meclis salonundan zorla çıkardığı belirtildi. Ardından Başkan Şahin’in, yönetim kurulu üyesine yumruklu saldırıda bulunduğunu söyleyen İYİP Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan’ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunlar dendi:

"Belediye meclis toplantısında, gündemin 6. maddesi olan, Çalkaya Mahallesi’ne yapılması planlanan Kültür Merkezi’nin, yapım karşısında kiralanması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunulmuştur. Konuyla ilgili olarak grup başkanımız Ramazan Özen, Belediye Başkanı sayın Halil Şahin’e şu soruları yöneltmiştir:

-Yapılacak kültür merkezinin projesi hazır mıdır?

-Projenin ne kadara mal olacağı ile ilgili günümüz şartlarında bir çalışma yapıldı mı?

-Yapılacak olan maliyet geriye ne kadar sürede dönebilir konusunda bir değerlendirme yapılmış mıdır?

Maalesef bu sorular karşısında sayın Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi kültürüne yakışmayacak şekilde bir tavırla cevap vermiştir. Ardından da meclis üyemiz Ramazan Özen ve Nevzat Akcan’ı belediye zabıtaları vasıtasıyla meclis salonundan zorla çıkarmak istemiştir. Memurların zorda kalmasını istemeyen meclis üyelerimiz kendi rızalarıyla meclis salonunu terk etmişler, bu davranışta da bulunurken tüyü bitmemiş yetimlerimizin hakkının kimseye yedirmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Konunun il başkanlığımıza nüksettirilmesi üzerine yaşanan sorunla ilgili olarak Aksu Belediye Başkanı sayın Halil Şahin’i divan ve yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe teşkilatımızla birlikte ziyaret etmek istedik. Makamında bizi dinlemek istemediği her halinden belli olan sayın Şahin, bizlere karşı yaptığı konuşmada yanındakileri kışkırtmış ve üzerimize saldırmalarına neden olmuştur. Partililerimiz ne yazık ki demokrasi çağında, bir ilçe belediye başkanının makam odasında hem sözlü hem de fiziki şiddete maruz kalmıştır.

Yanındakileri kışkırtmakla kalmayan, demokrasi yerine ‘biz istediğimiz yaparız’ zihniyetine bürünen, tek adam rejiminin oldu bittilerinden güç alan sayın Başkan Şahin de yönetim kurulu üyemize yumruklu saldırı da bulunmuştur. Olayla ilgili görüntü ve fotoğraflar eşliğinde ilgili makamlara şikayetimizi iletmiş bulunmaktayız." (ANKA)