Zonguldak'ta CHP'li belediyeye saldıran 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, CHP'li Çatalağzı Belediyesi binasının kapı ve camlarını kırıp makam odasına girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Çatalağzı beldesinde belediye binasına gelen iki kişi, levye ile önce kurumun giriş kapısını daha sonra da tuvalet ve makam kapısı ile camlarını kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yakalanan zanlılar E.Ç. ve M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin belediye binasına zarar verdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlılar hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

Akgün, şunları aktardı:

"Şahıslar sarhoşmuşlar. Polise işsiz olduklarını, başkanın iş bulmadığını mazeret etmişler. Olay sadece maddi ya da camın, kapının kırılması değil. Sonuçta burası beldenin belediye makamı. Biz buraya seçimle geldik. Çatalağzı Belediyesi'nin kutsalı, namusu burası. Buraya sadece maddi boyutta bakıp da cezai değerlendirme yapılırsa çok yazık olur, topluma yazık olur, bize saygısızlık olur."