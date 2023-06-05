CHP’li belediyeye baltalı saldırı: Makam odasını dağıttılar

Zonguldak’ta CHP’li Çatalağzı Belediyesi’ne balta ve levyeyle saldıran iki kişi, daha sonra Belediye Başkanı Adnan Akgün’ün makam odasına girerek cam ve çerçeveleri yerle bir etti.

Gazete Duvar’ın haberine göre dün gece saatlerinde meydana gelen olayda belediyeye gelen iki kişi ellerindeki balta ve levye ile CHP’li Çatalağzı Belediyesi’nin giriş kapısını kırarak içeri girdi.

Daha sonra Belediye Başkanı Adnan Akgün’ün odasının kapısını kırarak içeri giren saldırganlar makam odasını yerle bir etti. Cam ve çerçeveleri kıran saldırganlar, olaydan kısa bir süre sonra yakalandı.

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, olayın siyasi ve birileri tarafından yönlendirme olduğunu belirterek, “Yakalanan şahıslar alkollü. Ama kesinlikle birileri tarafından gönderildiğini düşünüyorum. Bu çağda bu kafa… Kamu malına insan nasıl böyle zarar verir, anlamıyorum. Yasal süreci sonuna kadar takip edeceğim” dedi.