Zonguldak'ta bina çökmesi soruşturmasında 3 tutuklama

Zonguldak'ta 21 Ekim'de meydana gelen bina çökmesine ilişkin soruşturmada üç kişi tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında üç katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan yaşamını yitirirken, 68 yaşındaki Kenan Akçaharman yaralı olarak kurtarıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş şüpheliden kepçe operatörü Tolga Öztürk, patron Ayhan Karahasan ve Efe Karaduman tutuklandı. F.B. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında olayın meydana geliş nedeninin ve olası kusur ve sorumlulukların belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yürütülüyor.

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Aynı sokakta daha önce de çökme yaşanmıştı

Öte yandan, aynı sokakta bulunan metruk bir binanın bir bölümü 17 Ekim'de, yağışların ardından çökmüştü. Dört gün sonra yaşanan ve bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bina çökmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

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