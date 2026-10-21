Zonguldak'ta 2 katlı bina çöktü: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı kurtarıldı

Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta bulunan iki katlı bina, bugün saat 17.54 sıralarında çöktü. Enkaz altında kalan iki kişiden Kenan Akçaharman yaralı olarak kurtarıldı. Akçaharman'ın ablası 74 yaşındaki Türkan Akçaharman'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Çökme sırasında evde bulunmayan diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın da enkaz altında olmadığı belirlendi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, binanın eski olduğunu belirterek olayın nedeninin araştırılacağını ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı. Çevredeki bir ev de tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Aynı sokakta dört gün önce de göçük yaşandı

Aynı sokakta 17 Ekim'de de sağanak yağışın ardından kullanılmayan bir binanın bir bölümü çökmüştü. Bugün yıkılan evin, önceki göçüğün yaşandığı binanın bitişiğinde bulunduğu bildirildi.

İki olay arasındaki ilişki ve bugünkü çöküşün nedeni henüz açıklığa kavuşmadı. Yetkililerin incelemesi sürüyor.

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