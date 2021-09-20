Zonguldak'ta 17 Temmuz'da uygulanan aşıları tekrarlama kararı

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ildeki Atatürk Devlet Hastanesi'nde 17 Temmuz tarihinde uygulanan Covid-19 Biontech aşılarından bir bölümünün "aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı" tespit edildi. Valilik bu nedenle Sağlık Bakanlığı'ndan gelen görüş doğrultusunda aşıların tekrar edileceğini duyurdu.

Aşıların "bozuk" olmadığı belirtilen açıklamada "aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür" ifadesine yer verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde yayınlanmakta olan bazı basın yayın kuruluşlarında '2. Dozda Büyük Hata' vb. başlıkla yer alan haberler ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

İlimiz Atatürk Devlet Hastanesinde 17.07.2021 tarihinde uygulanan Covid19 Biontech aşılarından bir bölümünün 'aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı hastane yönetimince' tespit edildiğinden konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilmiş ve izlenmesi gereken yol hakkında görüş sorulmuştur.

Alınan cevabi yazıda: Daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir.

Söz konusu haberlerde konu edildiği gibi aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."