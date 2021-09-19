Bakanlık aşı haritasını değiştiriyor: Artık 2. doz oranları yer alacak

Şimdiye dek günlük Covid-19 tablosundaki haritada sadece 1. doz aşılanma oranlarını gösteren Sağlık Bakanlığı yarından itibaren bu uygulamasında değişikliğe gidiyor.

Buna göre yeni haritada illerdeki 2. doz aşılanma oranları yer alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni uygulamayı hafta için yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada duyurmuştu.

Koca açıklamasında "Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız" demişti.