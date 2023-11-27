Zonguldak ve İskenderun'da eğitime bir gün ara

Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

İskenderun'da da okullar bir gün tatil edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun'da yarın okullar tatil edilmiştir" denildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, dün başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Yağış ve fırtına nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri, yollardaki su birikintisi dolayısıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve işyerlerini su basarken, vatandaşlar işyeri ve evlerindeki suyu temizlemeye çalıştı. Yağışların sürdüğü İskenderun'da belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.