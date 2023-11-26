AFAD: Yurt genelinde fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü asker 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının meydana geldiği belirtilerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilde turuncu, 29 ilde ise sarı uyarı verildiği hatırlatıldı. Ayrıca valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlükleri ile vatandaşlara gerekli uyarı mesajlarının gönderildiği kaydedildi.

Konya ve Sinop'ta ölüm

Yağış uyarısı yapılan illerden şimdiye kadar 1492 ihbar alındığı ve ekiplerin müdahale çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul illerimizden gelmiştir.

Sinop, Erfelek'te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Ankara, Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır.

Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir.

Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarımızla birlikte olaylara; 918 personel, 174 araç ile müdahale edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Sivas'ta bir yaralı

Öte yandan Sivas'ta da gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle 78 binanın çatısında hasar meydana geldi, yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada "Rüzgarın etkisiyle il genelinde saat 20.00 itibariyle çok sayıda ihbar alınmış olup bu ihbarlar sonrasında 10 kamu binası, 68 özel bina ve 7 aracın hasar gördüğü tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Yaşanan olumsuzluklarda herhangi bir can kaybı olmamış, bir vatandaşımız yaralanmıştır. Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz" denildi.

Giresun'da bir çocuk ağır yaralandı

Giresun'un Keşap ilçesinde fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan çocuk yaralanırken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bir apartmanın fırtına nedeniyle uçan çatısı, ismi öğrenilemeyen bir çocuğun üzerine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatının uçarak çocuğun üzerine düşme anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.