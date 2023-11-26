Yağıştan korunmak için girdikleri baraka yıkıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir bağdaki barakanın yıkılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Çakıllar Mahallesi Kirazlibunar mevkisindeki bir bağda bulunan baraka yıkıldı. İhbar üzerine Ekipler, barakadaki Selahattin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Emirhan Ç, Seyit D. ve Serkan D. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamadaysa Konya'da aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşın olduğu sırada göçük meydana geldiği, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

AFAD'ın açıklamasında "47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarıldı. Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konya'da aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın olduğu sırada göçük meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti" denildi

Yurdun büyük bölümünde fırtına ve yağış etkili olurken Sinop'ta da bir kişi evinin bahçesindeki tahıl ambarının fırtına sonucu üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Kozanlı ve Sarıyayla mahallelerinde sel

Öte yandan Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak ilçede su baskınlarına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kozanlı ve Sarıyayla mahallelerinde meydana gelen sel sonucu, bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazileri su altında kaldı.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı taşkının ardından itfaiye ekipleri suyu tahliye etti.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Ankara Caddesi üzerinde beton elektrik direği devrildi. Ekiplerin çalışmasıyla direk olay yerinden kaldırıldı.