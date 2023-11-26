Sinop'ta fırtına nedeniyle üzerine tahıl ambarı devrilen bir kişi yaşamını yitirdi

Sinop’ta fırtına nedeniyle evinin bahçesindeki tahıl ambarının üzerine devrilmesi sonucu 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Sinop'ta şiddetli fırtına sonucu tahıl ambarı 77 yaşındaki Nefize Keserci'nin üzerine devrildi. Keserci tahıl ambarının altında kalarak hayatını kaybetti.

ANKA'nın haberine göre olay, Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyünde meydana geldi. 77 yaşındaki Nefize Keserci, evinin bahçesinde bir süre zaman geçirdikten sonra dinlenmek amacıyla tahıl ambarının altına oturdu. Bu sırada etkili olan fırtına tahıl ambarını devirdi. Keserci, tahıl ambarının altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Nefize Keserci'nin yalnız yaşadığı öğrenildi.

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