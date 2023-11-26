Fırtına sonrası elektrik kesintileri: Bakan Bayraktar'dan açıklama

Yurdun önemli bir bölümünde etkili olan fırtına ve kötü hava koşullarının ardından birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bizimyaka Kocaeli yerel gazetesinin haberine göre Kocaeli Kartepe'nin Maşukiye bölgesinde son 24 saat boyunca sürekli elektrik kesintisi yaşanması, bölge sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar, her olumsuz hava durumunda elektriğin kesildiğini belirtirken, özellikle çocuklarının ve yaşlıların bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Maşukiye'de yaşayanlar, SEDAŞ'ın fırtına uyarısına rağmen herhangi bir önlem almadığını ve bu nedenle bu tür mağduriyetlerin yaşandığını vurguladı.

Bayraktar'dan açıklama

Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde yurttaşlar dağıtım şirketlerine tepki gösterirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında oluşan arızalara ekiplerin müdahale ettiğini belirten Bayraktar "En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde aralıksız müdahale etmektedir. En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."