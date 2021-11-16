Zonguldak Kız Meslek Lisesi’nin yıkım kararı durduruldu

Zonguldak İdare Mahkemesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin kültür varlığı olarak tescilini kaldıran Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Zonguldak Kız Meslek Lisesi, verilen mücadele sonucu yeniden kültür varlığı olarak tescil edilmiş oldu.
Karara ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, hukuksal sürece ilişkin "Mahkeme bilirkişi raporunu esas alarak, kültür varlığı olarak tescilini kaldıran Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararının yürütmesini ikinci kez durdurdu. Cumhuriyetin köklü kurumlarından olan Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin korunması için Zonguldak Temsilciliğimiz, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV), Zonguldak 67'liler Platformu ve Zonguldaklılar olarak büyük mücadele verildi. Fikri takiple her aşamasını takip ettiğimiz hukuk mücadelesinde kazanan kamu yararı oldu" dedi.
Bilirkişiler: Taşınmaz kültür varlığı olarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır
Bilirkişi raporunda yer alan şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet dönemi ilk kadın mimarlarından Yaprak Hanım’a ait olduğu bilinmekle birlikte yapısal formu ile de dikkat çeken okul binası Zonguldak ilinde Cumhuriyet dönemi eğitim yapısı kimliği ile oldukça önemli bir yere sahiptir. Zonguldak ilinin ilk Kız Meslek Lisesi oluşu ile birlikte bu yapının toplumsal bir geçmişi olduğu görülmüştür. Güçlü anı değeri ile eğitim gibi vazgeçilmez bir kamu hizmet binası olup 2863 Sayılı Kanun’da da belirtilen kanuni dayanaklara sahiptir. Korunması gerekli kültür varlığı olarak saptanan uyuşmazlık konusu okul binasının fiili olarak kullanımda olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi ve imkânsız zararların doğacağı tabiidir."
'Kentin sembollerinden biri'
Bilirkişi raporunda kız meslek lisesinin mekânsal hafızasına da dikkat çekildiğini belirten Candan, sözlerine şöyle devam etti: