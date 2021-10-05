'Kent suçlarını yenmek bizim sorumluluğumuz'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nce verilen "2021 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" sahipleri buldu.
soL TV'den Erkan Yıldız'ın Burası Ankara programıyla internet televizyon haberciliği dalında layık görüldüğü Emre Madran Basın Ödülü'nü, soL TV ekibi adına Meltem Çolak almıştı.
'Kötü mimarlığın Ankara'yı nasıl bozduğunu görüyoruz'
Törende konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da, kent suçlarına dikkat çekti. "Kötü mimarlığın Ankara'yı nasıl bozduğunu son 25 yıllık süreçte görüyoruz" diyen Tezcan Karakuş Candan şöyle konuştu: