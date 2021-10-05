'Kent suçlarını yenmek bizim sorumluluğumuz'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, 'Kötü mimarlığın Ankara'yı nasıl bozduğunu görüyoruz. Kent suçlarını yenmek ve mücadele etmek bizim gerçekten sorumluluğumuz' dedi.

Haber Merkezi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nce verilen "2021 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" sahipleri buldu. 

soL TV'den Erkan Yıldız'ın Burası Ankara programıyla internet televizyon haberciliği dalında layık görüldüğü Emre Madran Basın Ödülü'nü, soL TV ekibi adına Meltem Çolak almıştı.

'Kötü mimarlığın Ankara'yı nasıl bozduğunu görüyoruz'

Törende konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da, kent suçlarına dikkat çekti. "Kötü mimarlığın Ankara'yı nasıl bozduğunu son 25 yıllık süreçte görüyoruz" diyen Tezcan Karakuş Candan şöyle konuştu:

"Dünyada bir buçuk milyonu aşkın mimar iyi mimarlık yapmaya çalışıyor. Ancak Ankara'da birçok alanda uzun süredir bunu yapılmıyor. Anıtkabir'in arkasındaki devasa yapıların aslında bütün bu Ankara'nın kuruluşuna, hikayesine Cumhuriyet'in temsil mekanına ihanet olduğunu görüyoruz. Kötü mimarlığın Ankara'yı nasıl bozduğunu son 25 yıllık süreçte görüyoruz. Kent suçlarını yenmek ve mücadele etmek bizim gerçekten sorumluluğumuz. 

Pandemiden kaynaklı geçtiğimiz yıl böyle bir ödül töreni yapamadık. Tüm meslektaşlarımın dünya mimarlık gününü kutluyorum. Uluslararası Mimarlar Birliği aslında bizi bir göreve davet ediyor. Bu iklim krizine karşı hayatı yeniden projelendirmek adına."

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soL TV'ye Emre Madran Basın Ödülü