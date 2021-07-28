Ziya Selçuk'tan okulların açılış tarihine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları 6 Eylül tarihinde açmakta kararlı olduklarını söyledi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin açıklamada bulundu. 

Selçuk, okul açılış tarihi olarak 6 Eylül'de kararlı olduğunu belirterek, gerekli tüm önlemlerin de alındığını ifade etti.

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