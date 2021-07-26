Okullar açılmalı, Bakan Selçuk bu soruları yanıtlamalı!

Okulların zamanında güvenle açılması zorunlu ve mümkün. Çocuklar ve gençler için eğitimde bir yıl daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Peki bunun için hükümet görevini yapıyor mu?

Dün yaptığı açıklamada okulların 6 Eylül tarihinde açılmasına dair belirsiz sözler sarf eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a tepkiler büyüyor.

Okulların açılması için yapılması gerekenlere dair yurttaşların Bakan Selçuk’a sorularını Boyun Eğme gazetesi manşetine taşıdı.

İşte o sorular:

Okullara ek derslikler yapıyor musunuz?

Derslik sayısının yetersiz olduğu açık. Çoğu okulda küçük dersliklerde bile kırkın üzerinde öğrenci derse giriyor. Eğitimin sağlıklı bir ortamda gerçekleşebilmesi için derslik sayısının artırılması gerekiyor.

Öğretmen açığının kapatılması için adım atıyor musunuz?

Daha fazla sayıda derslik daha fazla öğretmen ihtiyacı demek. Mevcut durumda zaten öğretmen açığı vardı, şimdi daha fazla öğretmene ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılamak mümkün. Şimdi ataması yapılmayan öğretmenleri mesleğine kavuşturmanın tam zamanı.

Servis sayısını arttırıyor musunuz?

Servislerde öğrenci sıkışıklığı yaşanmaması için sayının artırılması gerekiyor. Ailelere ek maliyet yaratmadan öğrencilerin okullara ulaşımı güvence altına alınmalı.

Okullara görevli istihdamı sağlıyor musunuz?

Zaten yeterli sayıda olmayan personel sayısı pandemide daha da azaltıldı. Şimdi okullarda temizlik ve sürekli bakım çok daha önemli. BakanTürk Standartları Enstitüsü ile hazırladıkları kontrol kılavuzundan bahsediyor. Bunu uygulayacak yeteri sayıda personelin alımı hemen yapılmalı.

Okulların açılması için ne kadar ek bütçe ayırdınız?

Bugüne kadar devlet okullarına yeterli bütçe ayırmadığınız için dezenfektan ve maske ihtiyacını öğretmenlerden ve öğrencilerden karşıladınız. Ek derslikler, diğer ihtiyaçlar için ayrılan bütçenin kamuoyuna açıklanması gerek. İşe özel okullara aktardığınız kaynağı devlet okullarına aktararak başlayabilirsiniz.

Okullar açılmadan aşılamayı tamamlıyor musunuz?

Yeterli aşılama yapılmadığı açıklanan verilerde ortaya çıkıyor. Okulların açılmasından önce yaş grubuna göre eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin aşılanması için bir çalışma planlanması gerekir.

Vakalar artarsa okulları açık tutmak için bir planlama yapıyor musunuz?

‘’Vakaların artması durumunda yine ilk kapanan okullar mı olacak?’’ tedirginliği mevcut. Vakaların artması olasılığında dahi gerekli tedbirlerle okulların açık kalması gerek.

Bu endişeleri cevaplayacak bir planlama açıklamayacak mısınız? Yoksa Türkiye yine okullarını açık tutamayan tek ülke mi olacak?

Boyun Eğme gazetesi "Çözüm Var" başlığıyla şu değerlendirmeye yer veriyor:

Eğitimden kalıcı olarak uzaklaşan, iş gücünün parçası olan, erken yaşta evliliğe zorlanan binlerce çocuğumuz var. Kapita-

lizmin insafına bırakılmış, plansızlıkla idare edilerek kaybedilecek bir yılımız daha yok!

Ülkemiz tek bir çocuğun bile eğitim hakkından uzak kalmaması için gerekli planlamayı yapacak kaynaklara sahip. Yeter ki öncelik özel okul patronlarına değil emekçi halkın ihtiyaçlarına göre belirlensin.

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