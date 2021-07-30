Ziya Selçuk istifa etti iddiası

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifanın da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilerek, kesinleştiği iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı eğitim editörü Sultan Uçar’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

Ankara’da hareketli saatler… 1-Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar @erolozvar YÖK Başkanı olarak atandı.

2-MEB Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifanın da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi. @tcmeb @ziyaselcuk

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, iddialar henüz yalanlanmadı.

