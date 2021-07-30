Erdoğan'dan gece yarısı YÖK Başkanı ataması

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Yüksek Öğretin Kurulu (YÖK) Başkanlığına atandı.
Karar gece saat 3.00 sularında yayınlandı.
Özvar AKP'l Erdoğan'ın kararıyla aynı saat içerisinde YÖK'e önce üye sonra Başkan olarak atandı.
YÖK Başkanlığı görevi sona eren Yekta Saraç'sa AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de çıkan kararla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı