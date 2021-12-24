Ziya Bandırmalıoğlu'nun ölümüyle ilgili bir tutuklama

90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası’nda adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu, Kalamış Marina’da husumetli olduğu bir grupla arasında yaşanan çatışma sonucu öldürülmüştü.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı işlemi uygulanan 8 şüpheliden 4’ünün hastanedeki tedavisi sürerken, 4 şüpheli emniyetteki işleminin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti.

İHA'nın haberine göre, savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 2 şüpheli adli kontrol, bir şüpheli ise tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik bir şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bandırmalıoğlu kimdir?

Ziya Bandırmalıoğlu, Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın da aralarında olduğu 19 kişinin siyasi görüşlerinden dolayı infaz edilmesine ilişkin açılan JİTEM Davası'nda Mehmet Ağar ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım gibi isimlerle birlikte cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek suçlamasıyla yargılandı.

90'lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayette adı geçen eski özel hareket polisi olan Bandırmalıoğlu, faili meçhul cinayetlerin yanı sıra Susurluk Davası'nın da hükümlüleri arasındaydı.