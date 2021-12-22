Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmaya dair 'mega yat' iddiası

Faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası ile anılan Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmanın nedeninin Türkiye'nin en büyük yatlarından olan "Lord Of The Seas"in satışı olduğu iddia edildi.

Yerli yapım en büyük yat olarak 2012 yılında denize indirilen 58 metrelik mega yat, Hüseyin Rüştü Altuntaş'a aitti. 40 milyon avroya mal edildiği açıklanan mega yatın içinde helikopter pisti, yüzme havuzu, sauna ve spor salonu bulunuyor.

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre, Hüseyin Rüştü Altuntaş'ın ölmesiyle birlikte yatın miras davası uzun yıllar boyunca sürdü ve Altuntaş'ın oğulları Erkan ve Volkan Altuntaş birkaç yıl önce yatı satmaya karar verdi. Nef Ataköy'ün yapıldığı arazinin sahibi Hasan Peker ile 25 milyon avroya anlaşıldı, pazarlıklar sonucu Nef Ataköy'de bulunan 8 dükkan karşılığında yatın satışı gerçekleştirildi. Satış sonrasında 8 dükkana toplamda en fazla 10 milyon avro değer biçildiğini öğrenen Erkan ve Volkan Altuntaş mega yatı geri istedi. Hasan Peker'in "Ticaretimiz bitmiştir" diyerek teklifi reddetmesiyle birlikte karşılıklı tartışmalar ve tehditler yaşandı.

İddiaya göre; 6 ay önce Ziya Bandırmalıoğlu, Erkan ve Volkan Altuntaş’a bu işi 2 milyon dolar karşılığında çözeceğini söyledi. Erkan Altuntaş, önceki gün Develi Balık Lokantası’nda Fuat Çakıroğlu ile yatın iadesi ile ilgili konuşurken kavga çıktı. Erkan Altuntaş lokantadan ayrıldıktan sonra Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan geldi. Kişiler arasında bir süre devam eden konuşma tartışmaya döndü ve çatışma meydana geldi.