Susurluk Davası hükümlüsü özel harekat polisi öldürüldü

90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası’nda adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu, dün akşam saatlerinde Kalamış Marina’da husumetli olduğu bir grupla arasında yaşanan çatışma sonucu öldürüldü. Çıkan çatışmada Bandırmalıoğlu’nun yanındaki eski polis Şahin Aslan da öldürüldü.

Bandırmalıoğlu kimdir?

Ziya Bandırmalıoğlu, Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın da aralarında olduğu 19 kişinin siyasi görüşlerinden dolayı infaz edilmesine ilişkin açılan JİTEM Davası'nda Mehmet Ağar ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım gibi isimlerle birlikte cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek suçlamasıyla yargılandı.

90'lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayette adı geçen eski özel hareket polisi olan Bandırmalıoğlu, faili meçhul cinayetlerin yanı sıra Susurluk Davası'nın da hükümlüleri arasındaydı.