Ağar dahil 19 sanıklı JİTEM davasında Atilla Peker tanık olarak dinlenecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kararın bozulması üzerine tekrar yargılanmalarına başlanan 19 sanığın yer aldığı JİTEM davasına devam edildi.

"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi.

Mahkeme bozma ilamına karşı çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Dairesi, 5 Nisan'da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin davayı bozma ilamına karşı görüşünü açıklayan mahkeme, BAM kararına direnme hakkı bulunmaması yönünden bozma kararı doğrultusunda uygulama yapılacağını belirtti.

Atilla Peker dinlenecek

Müşteki avukatları, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde de benzer silahların kullanıldığını söyleyerek, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Enver Ulu'nun talimatla ifadesinin alınmasına, Atilla Peker'in tanık olarak dinlenilmesine ve aralarında Mehmet Ağar'ın da bulunduğu 19 sanığın duruşma salonunda hazır edilmelerine karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın da aralarında olduğu 19 kişinin siyasi görüşlerinden dolayı infaz edilmesine ilişkin açılan JİTEM Davası sanıkları hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı, 5 Nisan'da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan davada "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek" suçlarıyla yargılanan sanıklar şöyle:

Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman.