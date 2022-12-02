Zirve Yayınevi davası: Ana dava dışındaki yargılama reddedildi

Malatya’da 14 yıl önce biri Alman olmak üzere 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayeti ile ilgili 'FETÖ’nün iftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme suçlarından yargılanan 4 sanık hakkında hapis cezası kararı çıkmıştı. Yargılanan 4 sanık hakkında hapis cezası kararı verilmişti.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Zirve Yayınevi'nde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılamada ise 28 Eylül 2016'da sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 30'ar yıl hapis ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ceza Yargıtay tarafından onanmıştı.

Zirve Yayınevi'nde 1'i Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesine 'FETÖ' amacı doğrultusunda kullanma ve yönlendirme amacıyla, kumpas kurmakla suçlanan 4 sanığı ‘iftira, hürriyeti yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme’ suçlarından verilen hükümler konusunda Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği 18 yıl hapis cezası alan tutuklu sanık İlker Çınar’ın cezasını onaylayıp, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Badak, Özgür Birdal ve Adnan Dinçer’in cezasını ‘mükerrer yargılama’ nedeniyle bozması üzerine dava 3 sanık yönünden yeniden yargılanmaya başlanmıştı.

Ana dava sırasında bazı sanıklar veya tanıklar yönünden yeni davalar da açılmıştı. Bu kapsamda yeniden açılan davanın 3. duruşması bugün Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşma salonunda sanık Özgür Birdal bulunurken, sanık Adnan Dinçer SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık Mehmet Ali Badak ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı duruşmada esas hakkındaki görüşünü tekrarladı. Sanıklar hakkında açılan kamu davasının CMK 223/7 maddesi uyarınca reddine karar verilmesi talep edilirken, tutuksuz sanıklar Özgür Birdal ve Adnan Dinçer, istinafın verdiği kararın yerinde olduğunu ifade ederek beraatlarını istedi.

Mahkeme, sanıklar hakkında ‘aynı fiil nedeniyle önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir davadan’ dolayı davanın reddine karar vererek, duruşmayı bitirdi.

Malatya 5.Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklu sanık İlker Çınar’a ‘iftira’, ‘hürriyeti yoksun kılma’ ve ‘örgüt adına suç işleme’ suçlarından 18 yıl 4 ay verdiği hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onanmıştı. Çınar, anada davada verdiği çelişkili ifadeler üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine bu yeni dava açılmıştı. (ANKA)