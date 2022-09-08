Yeni Zirve Yayınevi Katliamı planı iddiası: 'Bunları öldürün, ne isterseniz verelim'

Malatya'da Zirve Yayınevi Katliamı'nın bir benzerine ilişkin girişim olduğu öne sürüldü.

Halktv'den İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında olayı gündeme getirerek çarpıcı bilgiler aktardı.

Saymaz'ın yazısından bir bölüm şöyle:

Ve Malatya’daki binlerce evin kiliseye dönüştürüldüğüne inanan Emre Günaydın ve dört arkadaşı 18 Nisan 2007’de Zirve Yayınevi’ni basarak, ikisi Türk vatandaşı, biri Alman olmak üzere üç Hristiyanı boğazlayarak, katletti.

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Cinayetten iki ay sonra, 12 Haziran 2007’de Ümraniye’de bir gecekondunun çatısında el bombalarının bulunması ve hemen ardından Ergenekon soruşturmasının başlatılması asla tesadüf değildi. Fetullahçılar Zirve Yayınevi cinayetini, devleti ele geçirmek için kurguladıkları Ergenekon tezgahına dahil ettiler.

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Cinayetin üzerinden 15 yıl geçti.

Zirve Yayınevi kapandı.

Kimi Hristiyanlar Malatya’dan, kimileri Türkiye’den ayrıldı.

Merkezi Ankara’da bulunan Kurtuluş Kiliseleri Derneği’nin Malatya Şubesi açıldı. Dernek temsilcisi olarak Vedat Serin atandı.

Serin, 3-4 ay önce sokakta yürürken Tolgahan A. adlı kişi “Vedat abi nasılsın?”diye seslendi. Serin, “Tanıyamadım” dedi. Tolgahan A. “Kiliseye gelmiş ve seninle konuşmuştum” diye karşılık verdi.

Sohbet bitti, ayrıldılar.

Ve geçen hafta.

Serin, 25 Ağustos’ta kilisedeyken, saat 18.40 gibi içeriye Tolgahan A. girdi. Serin’e “Dün Sultansuyu semtine gittim. Ağacın dibinde İncil buldum. Bunun belirti olduğunu düşünerek, kiliseye geldim” dedi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesine göre Tolgahan A., bu konuşmanın devamında, önceden Malatya Kuyulu Ülkü Ocağı Başkanı olduğunu, JİTEM’cilerin ve askerlerin ocağa geldiğini iddia etti. JİTEM’cilerin “Malatya’da misyonerler var ve bu durum vatan için iyi değil”dediğini, Serin ile Kurtuluş Kiliseleri Derneği Genel Başkanı İhsan Özbek ve eskiden Malatya’da yaşayan Timothy Wesley Stone’un adres ve fotoğraflarını vererek, “Bunları öldürün, ne isterseniz verelim” dediklerini savundu.

Tolgahan A., bu kişilerin kendisine silah verip bir arkadaşı ile kiliseye gönderdiklerini, içeride bilgisayarda oyun oynayan çocuğu görünce geri döndüklerini anlattı. İkinci teşebbüsün Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi üzerine iptal edildiğini savundu. Bu anlatılan doğruysa, girişimin tarihi 2016 yılı olmalı.

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Dilekçeye göre Tolgahan A., kendi babasıyla birlikte Zirve Yayınevi cinayetinin bir numarası Emre Günaydın’ın babası Mustafa Günaydın’ın spor salonuna gittiklerini ve konuyu ona anlattıklarını kaydetti. Günaydın’ın “Yapmayın, benim oğlumu kullandılar. Evlat acısını biliyorum” dediğini, ağladığını, “Vazgeçin” diye uyardığını söyledi.

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Vedat Serin, İhsan Özbek ve Kurtuluş Kilisesi Derneği’nin avukatı olan Orhan Kemal Cengiz’in sunduğu suç duyurusunda Tolgahan A. için “Anlattığı olaylar uydurulmuş bir hikayede olmayacak kadar çok detay içermektedir” diyor. Tolgahan A.’nın Zirve Yayınevi cinayetine ve Kurtuluş Kiliseleri Derneği’nin idari yapısına dair teferruatlı bilgi sahibi olduğunu belirtiyor.