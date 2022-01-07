Zirve Yayınevi davasında karar

Malatya’da 14 yıl önce biri Alman olmak üzere 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayeti ile ilgili 'FETÖ’nün iftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme suçlarından yargılanan 4 sanık hakkında hapis cezası kararı çıktı.

14 yıl önce 18 Nisan 2007 tarihinde Malatya’da Zirve Yayınevi’nde 3 kişinin öldürülmesi ile ilgili davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlarını isterken, mahkeme heyeti, Zirve Yayınevi davasında gizli tanık olarak kullanılan İlker Çınar’a iftira suçundan 3 yıl 4 ay, hürriyeti yoksun kılma suçundan 6 yıl 8 ay ve 'FETÖ' adına suç ileme suçundan da 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Özgür Birsel, Mehmet Ali Badak ve Örgüt mensubu eski uzman çavuş Adnan Dinçer’e ise iftira suçundan 2’şer yıl 9’ar ay, 10’ar gün, Hürriyeti yoksun kılma suçundan da 6’şar yıl 8’er ay olmak üzere toplam 11’er yıl 5’er ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, halen hakkında 'FETÖ' suçundan yargılaması devam eden Nihat Keskin’in dosyasını ise ayırdı. Verilen kararda sanık İlker Çınar’ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. (İHA)

