Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı COP31'in maliyeti ortaya çıktı.

Bloomberg'in kamu harcamalarına ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye zirve için yaklaşık 700 milyon dolar (35 milyar lira) harcadı.

Kaynaklar, konferans alanının inşası ve organizasyon için yaklaşık 23,8 milyar lira (470 milyon dolar) harcandığını belirtti. Yol yapımı, çevre düzenlemesi ve diğer kamu kurumlarının harcamaları da eklendiğinde toplam tutarın yaklaşık 35 milyar liraya, yani 690 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

Türkiye'nin ayrıca zirvenin Antalya'da düzenlenmesinden kaynaklanan yaklaşık 7,7 milyon dolarlık ilave BM masraflarını karşılamayı kabul ettiği belirtildi.

Harcama kalemleri ve toplam bütçe kamuoyuna açıklanmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da rakamlara ilişkin yorum yapmadı.

Fosil yakıt lobilerinin gölgesinde sonuçsuz zirve

Milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen iklim krizine çözüm bulma iddiasıyla düzenlenen COP31, fosil yakıtlardan çıkış konusunda ülkelerin uzlaşamamasıyla sonuçlanmıştı.

İki haftayı aşan görüşmelerin ardından Türkiye ve Avustralya başkanlığında hazırlanan nihai karar taslağı, Avrupa Birliği (AB) ve çok sayıda ülkenin itirazıyla kabul edilmedi. Böylece 2009'daki Kopenhag zirvesinden bu yana ilk kez BM iklim konferansında tüm tarafların kabul ettiği bir anlaşma ortaya çıkmadı.

Zirvenin son taslağında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin doğrudan bir ifade yer almazken, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çağrılar öne çıktı. Petrol üreticisi ülkelerin bu teknolojileri fosil yakıt üretiminin sürdürülmesinin önünü açacak bir araç olarak savunması, müzakerelerdeki temel anlaşmazlıklardan biri oldu.

Yaklaşık 700 enerji ve karbon yakalama lobicisinin katıldığı zirvede petrol ve doğalgaz tekellerinin etkisi de tartışma konusu olmuştu. Türkiye'den Koç, Sabancı, Garanti Bankası ve Cengiz Holding gibi büyük şirketlerin resmi ortaklar arasında yer alması dikkat çekmişti.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da zirvenin ardından yaptığı değerlendirmede, enerji tekellerinin hem fosil yakıtlar hem de temiz enerji alanında faaliyet göstererek dönüşüm sürecinden kazanç sağladığına işaret etmiş, özel sektör eliyle çevrenin korunamayacağını vurgulamıştı.

Kamu kaynaklarıyla şirketlere yeşil vitrin

COP31'in maliyeti, zirvenin hangi çıkarlar etrafında şekillendiği sorusunu da gündeme getiriyor.

Enerji tekellerinin sponsor ve ortak olarak yer aldığı, fosil yakıt üreticilerinin müzakerelerde etkili olduğu zirvede iklim krizinin temel kaynaklarından biri olan fosil yakıtların tasfiyesi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Bunun yerine karbon yakalama gibi teknolojik çözümler öne çıkarıldı.

Oysa karbon yakalama teknolojilerinin yaygınlaştırılması, fosil yakıt üretiminin sürdürülmesine olanak tanıyan bir seçenek olarak da tartışılıyor. Zirvenin sonuç metninde bu teknolojilere yer verilirken fosil yakıtlardan çıkış için somut bir yol haritasının bulunmaması, AB başta olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, son taslağı desteklememe gerekçelerini açıklarken, "Fosil yakıtları çevre dostu gibi gösteren bir kararı onaylayamazdık" demişti.

İklim krizine karşı mücadele iddiasıyla düzenlenen konferansın, büyük şirketlerin ve enerji tekellerinin çıkarlarının çatıştığı bir müzakere alanına dönüşmesi, zirvenin sonuçsuz kalmasının temel başlıklarından biri oldu.

35 milyar liralık fatura Meclis gündeminde

Zirvenin maliyeti TBMM'de de gündeme geldi. Yeni Parti milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Meclis'teki komisyon toplantısında Bakan Murat Kurum'dan harcamaların ayrıntılarını açıklamasını istedi.

Rızvanoğlu, konferansın toplam maliyetinin, ihalelerde uygulanan yöntemlerin, sözleşme verilen şirketlerin ve harcama kalemlerinin bağımsız denetime açılmasını talep etti.

Murat Kurum ise organizasyonun büyüklüğüne dikkat çekerek hazırlıkları savundu. Türkiye'nin 155 futbol sahası büyüklüğünde bir konferans alanı inşa ettiğini, 1 milyondan fazla ziyaretçiyi, 102 lideri ve 300'ün üzerinde bakanı ağırladığını söyledi.

Kurum, COP31'i Türkiye tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olarak nitelendirdi. Antalya'nın Belek bölgesinde yeni yollar yapıldığını ve ulaşım bağlantılarının iyileştirildiğini de belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise zirvenin ekonomik getirisine işaret ederek Antalya'da 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik faaliyet oluştuğunu, bunun çarpan etkisiyle ikiye katlanabileceğini savundu.

Ancak yaklaşık 700 milyon dolarlık kamu harcamasının hangi kalemlere dağıldığı, ihalelerin kimlere verildiği ve bu harcamaların nasıl denetlendiği soruları yanıtlanmış değil.

İklim krizine karşı çözüm üretme iddiasındaki zirve, enerji tekellerinin çıkarları etrafında yürütülen müzakerelerin ardından sonuçsuz kalırken, geriye kamu kaynaklarından yapılan milyarlarca liralık harcamanın hesabı kaldı.

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